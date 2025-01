Concerto di Capodanno a Salerno: il plauso de Prefetto "A polizia, vigili del fuoco e quanti si sono adoperati per garantire un sereno svolgimento"

All'indomani del concerto di Capodanno che si è tenuto in piazza della Libertà il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, "ringrazia Le forze di polizia, i vigili del fuoco e quanti si sono adoperati, anche nell'ambito della commissione di vigilanza e del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, riuniti in prefettura per definire i piani di sicurezza, al fine di garantire il sereno svolgimento dell'evento e dei festeggiamenti di fine anno".

Nei giorni corsi il prefetto aveva ricordato le imponenti misure di sicurezza messe in campo per assicurare che tutto procedesse senza problemi e disagi per turisti e cittadini, un piano rodato, sulla linea del primo concerto organizzato lo scorso anno in piazza della Libertà.