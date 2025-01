Problemi di fibra e telefonia a Salerno, Codacons fornirà assistenza legale "Chiunque stia vivendo disagi si rivolga all'associazione"

I residenti e le imprese della zona di Pastena, a Salerno, stanno affrontando da giorni gravi disagi relativi alla connessione internet e al servizio telefonico. Diversi utenti hanno segnalato interruzioni frequenti della fibra ottica, con una conseguente scarsa qualità dei servizi di telefonia, impedendo l'accesso a risorse fondamentali per il lavoro, la comunicazione e la vita quotidiana. I problemi, che riguardano sia la linea fissa che il servizio mobile, sembrano interessare in particolare le aree residenziali di Pastena, causando non solo disagi agli utenti privati, ma anche gravi disservizi per le attività commerciali locali, che dipendono fortemente dalla connessione per le loro operazioni quotidiane. In questo contesto, il Codacons Campania esprime solidarietà ai cittadini colpiti, l’Avv. Matteo Marchetti , Presidente del Codacons Campania, afferma :”chiunque stia affrontando disagi relativi ai servizi di fibra e telefonia nella zona di Pastena è invitato a rivolgersi all'associazione. Il Codacons è pronto a fornire assistenza legale e a tutelare i diritti degli utenti attraverso azioni collettive contro le compagnie telefoniche responsabili dei disservizi.” Chiunque abbia subito disagi o danni economici a causa della scarsa qualità del servizio è invitato a segnalare il problema e a inviare una denuncia al Codacons Campania. L’associazione provvederà ad avviare tutte le azioni necessarie per ottenere un risarcimento e garantire il ripristino immediato dei servizi. Per maggiori informazioni e per inviare la propria segnalazione, è possibile contattare il Codacons Campania allo 089 25 24 33.