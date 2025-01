Furti nella Valle dell'Irno e nell'Agro, Noi Moderati: "Affrontare l'emergenza" "I cittadini sono ormai esasperati da questi episodi"

“Affrontare concretamente l’emergenza furti con una serie di azioni da mettere in campo, a partire dal controllo del vicinato”. A dirlo l’avvocato Giuseppe Ianniello, già luogotenente dell’Esercito Italiano in quiescenza e tra i nuovi ingressi in quota Noi Moderati per la Valle dell’Irno. “Desidero ringraziare l'onorevole Pino Bicchielli per avermi dato l’opportunità di contribuire al progetto di Noi Moderati, favorendone il mio ingresso e assegnandomi il compito di addetto alla sicurezza della Valle dell'Irno. Per me è un vero onore”, ha dichiarato l’avvocato Ianniello.

“Sicuramente collaborando insieme al coordinatore provinciale, Luigi Cerruti, e al coordinatore della Valle dell'Irno, Michele Merola, che ringrazio, darò il meglio di me stesso dal punto di vista collaborativo e professionale”, ha aggiunto il neoresponsabile per la sicurezza.

Il tema della sicurezza, in generale, riguarda diverse aree della provincia di Salerno e sicuramente sarà attenzionato con professionalità: basti pensare ai diversi furti avvenuti in località Bagni, nella periferia di Scafati, o al furto avvenuto presso un noto supermercato di via Passanti, sempre a Scafati, da cui è stato portato via il registratore di cassa contenente l’intero incasso del fine settimana, ancora non quantificato economicamente. E ancora: ad Angri, in un centro scommesse sito in via Nazionale, un altro colpo che ha fruttato poche centinaia di euro.

E sul fronte agro nocerino sarnese è intervenuto il responsabile per la sicurezza di Scafati, Antonio Sorrentino: "Nei giorni scorsi è stato preso di mira il supermercato Sisa, in via Passanti con le solite modalità. In tre in pochissimi minuti sono entrati nel locale dopo aver tagliato la saracinesca ed hanno portato via il registratore con gli incassi del fine settimana. I cittadini sono ormai esasperati da questi episodi costanti, il nostro ringraziamento va alle forze dell'ordine per il lavoro che quotidianamente svolgono sul territorio ma è necessario un intervento immediato. Auspichiamo si possano presto mettere in campo le prime, concrete azioni a tutela dei territori", ha detto Sorrentino.