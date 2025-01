Mercato San Severino, 94enne per giorni in barella: "De Luca intervenga" L'appello del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Michele Cammarano

“E’ inaccettabile che una donna di 94 anni resti per 5 giorni su una barella del 118 nel pronto soccorso dell’ospedale di Mercato San Severino. Questa storia mette in luce, ancora una volta, le gravi carenze della sanità nella Valle dell’Irno. Un sistema bloccato e incapace di garantire cure dignitose ai pazienti e servizi di emergenza efficienti. Al “Fucito” reparti chiave operano in condizioni critiche, con personale ridotto all’osso. A fronte di pensionamenti imminenti e di un organico già insufficiente, i servizi rischiano il collasso, con ripercussioni drammatiche per i cittadini”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano.

“De Luca intervenga per avviare un serio piano di rilancio della sanità nella Valle dell’Irno e tuteli il diritto alla salute. Continuare a fare affidamento sul sacrificio degli operatori sanitari, già al limite delle loro forze, non è ammissibile”.