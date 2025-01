Aeroporto, tagliati i collegamenti estivi con Milano: è polemica Federalberghi: "Subito un tavolo di programmazione per potenziare l'operatività dello scalo"

"Non riusciamo a credere che a luglio e agosto 2025 non arrivino e partano voli da e per Milano Malpensa all'aeroporto di Salerno-Pontecagnano". E' la denuncia lanciata attraverso i social dal presidente di Federalberghi, Antonio Ilardi che ha invocato un tavolo urgente di programmazione per fronteggiare la situazione. "Al momento, sono stati cancellati quelli previsti ed è stata ridotta l'operatività estiva verso Malpensa, il principale aeroporto lombardo e del Nord Ovest - prosegue Ilardi -. Invochiamo un urgente tavolo di programmazione con Gesac, Consorzio Aeroporto, Regione Campania e Camera di Commercio. Richiediamo un potenziamento dell'operatività dello scalo salernitano e una programmazione a lunga scadenza che ci consenta di sviluppare i flussi turistici nel 2026 e negli anni a venire, per i quali i posti negli alberghi sono già venduti o opzionati. Speriamo che qualcuno batta un colpo", l'auspicio ribadito attraverso i social da Antonio Ilardi, presidente di Federalberghi Salerno.