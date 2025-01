Viabilità, proseguono i lavori di manutenzione di Anas sulla Cilentana Sotto osservazione i viadotti della strada statale 18VAR

Lungo la strada statale 18VAR “Cilentana”, nel salernitano, ha preso il via una nuova fase delle attività di manutenzione, in corso, sui viadotti ‘Taviano I’ e ‘Taviano II’ e ‘Rinconte’, nel territorio comunale di Prignano Cilento.

Tali lavorazioni – che rendono necessaria l’attivazione del restringimento della carreggiata dal km 112,900 al km 114,550 – rientrano nell’ambito di un più ampio intervento di manutenzione programmata che consiste, principalmente, nella integrazione e sostituzione di nuove barriere di sicurezza stradali (previa demolizione e ricostruzione dei cordoli porta-barriera) e che riguarda complessivamente sette viadotti, per un investimento complessivo di 7,5 milioni di euro.

Gli interventi coinvolgono anche i viadotti ‘Cerretta’ e ‘Cavaliere’ e ‘Cardillo’, nel territorio comunale di Roccagloriosa, prima sulla carreggiata in direzione di Salerno (in fase di ultimazione) e successivamente su quella in direzione di Sapri; infine, le attività riguarderanno il viadotto ‘Cerrina’ (km 127,000).