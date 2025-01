Salerno, la foto denuncia: "Parco del Mercatello è già nel degrado" Claudia Pecoraro: "A nove mesi dalla riapertura questa è la situazione. Salerno merita rispetto"

"Questa foto che sta facendo il giro del web fa male, e fa rabbia. Dopo 9 mesi dalla sua riapertura, dopo 4 milioni e mezzo di soldi pubblici spesi, dopo inaugurazioni in pompa magna e autoproclamazioni di santità del governatore, Vincenzo De Luca, le condizioni del Parco del Mercatello sono quelle impresse in questa foto". Lo denuncia la consigliera comunale di Salerno, Claudia Pecoraro.

"Ora vorrei sapere chi riuscirà a dare la colpa ai cittadini e alle cittadine incivili, chi si prenderà la responsabilità di affermare che “serve un intervento di manutenzione straordinaria”, chi dirà che “l’importante è porre rimedio”. Sono stanca! Stanca di questa Amministrazione che continua a gestire la città in modo del tutto improvvisato, senza una programmazione, senza una visione, senza l’impegno di curare il bene pubblico. Una fontana ridotta in queste condizioni dopo 9 mesi dalla riapertura significa che la manutenzione ordinaria non è stata fatta, o è stata progettata in modo del tutto inadeguato - anche considerando che ha trascorso più mesi con il bel tempo che con le piogge -. Tutto questo accade, accadeva e continuerà ad accadere perché l’Amministrazione che guida Salerno da 30 anni è incompetente, non sa cosa fare nè come farlo, piegata esclusivamente sui propri interessi. E ora, per il ripristino, servirà un intervento di manutenzione straordinaria che costerà molto di più di quanto non sarebbe costata la manutenzione ordinaria e programmata, che pagheremo tutti noi. Salerno merita rispetto".