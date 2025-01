Movida a Salerno: piano anti degrado del Comune Servizio aggiuntivo del ritiro dei rifiuti in città

"Chi mi conosce sa che credo nel dialogo e nell'ascolto, che la mia porta è aperta e che sono pronto a recepire consigli e critiche costruttive per il bene della nostra città. Ed è da questo che nasce una bella iniziativa che credo possa aiutare molto i commercianti della movida e più in generale il nostro territorio. Dopo un confronto con gli esercenti, infatti, ho fortemente voluto che il servizio aggiuntivo di ritiro dei rifiuti, già realizzato durante la scorsa estate e per il periodo di Luci d’Artista, fosse anticipato". A dirlo è l'assessore al Commercio del comune di Salerno Dario Loffredo che continua: "Sarà, quindi, incrementata la raccolta di umido e plastica dal 3 febbraio fino al 29 marzo, in via sperimentale. Le modalità sono state presentate questa mattina in conferenza stampa, basta inviare un whatsapp al numero 3472354478 ed indicare il nome dell'attività commerciale che vuole aderire. Ringrazio di cuore il sindaco Vincenzo Napoli, l'assessore Massimiliano Natella e l'amministratore unico di Salerno Pulita Vincenzo Bennet per aver lavorato in squadra per rendere concrete le richieste che mi erano giunte da tante attività che insistono nella zona della movida".