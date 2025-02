"Il correttivo del Codice degli appalti": confronto con l'Ordine degli ingegneri Al Grand Hotel, il 14 febbraio, un convegno di caratura nazionale

"Il Correttivo del Codice Appalti”. A Salerno un convegno nazionale organizzato dall'Ordine degli Ingegneri per illustrare le novità introdotte.

Al centro dei lavori che si svolgeranno al Grand Hotel Salerno, il prossimo 14 febbraio, a partire dalle ore 14.30, il corposo intervento di revisione del nuovo codice degli appalti nato grazie ad un processo condiviso da tutti gli attori della filiera che ha corretto le principali criticità operative presenti nel decreto legislativo 36 del 2023. Sono stati ben 104 i provvedimenti introdotti dal decreto legge 209 del 2024 (cosiddetto correttivo) che, principalmente consistono nella previsione e disciplina di un contratto nazionale del lavoro di settore per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nella cooperazione tra le stazioni appaltanti, nelle nuove funzioni e sistema incentivi del RUP (responsabile unico del progetto). Ed ancora l'equo compenso, la gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM), la revisione dei prezzi, le nuove regole per il subappalto, la tutela e le forme di aiuto alle piccole e medie imprese.

Dopo il messaggio di benvenuto del presidente Raffaele Tarateta, componente del GdL del CNI sui lavori pubblici, apriranno i lavori i saluti istituzionali affidati al Vice Presidente della Giunta della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, a Giovanni Guzzo e a Vincenzo Napoli, rispettivamente Vice Presidente della Provincia e Sindaco di Salerno, ad Angelo Domenico Perrini, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e ad Armando Zambrano, Coordinatore della Rete Nazionale delle Professioni Tecniche.

A seguire sei relazioni che entreranno nel merito dei lavori. Prevista una tavola rotonda. Le conclusioni saranno affidate al Senatore Francesco Paolo Sisto, Vice Ministro della Giustizia.

Parte attiva nell'organizzazione, oltre ad essere uno dei partecipanti alla tavola rotonda partecipata da autorevoli esponenti delle istituzioni centrali, il presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno che in merito alla revisione del Nuovo Codice degli Appalti dichiara: "l'impegno messo in campo a tutela degli interessi della collettività e dei diritti dei professionisti tecnici, nonché delle imprese e dei lavoratori del settore delle costruzioni, è stato premiato con la partecipazione attiva degli ingegneri e delle altre categorie professionali e di impresa, al tavolo tecnico che ha portato al varo di norme giuste incardinate sui principi costituzionali che incoraggiano e stimolano ad operare sinergicamente in modo consapevole, qualificato e dunque, decisivo, per il rilancio del Meridione e del Paese tutto".