Libano: donazioni da associazione Ampio Raggio e contingente militare italiano Ausili sanitari per i disabili, prodotti per l'igiene personale, giocattoli e materiale scolastico

Prosegue senza soste l’impegno dell’associazione “Ampio Raggio” Odv per le popolazioni del Libano grazie alla preziosa e determinante collaborazione del contingente militare italiano comandato dal generale Stefano Messina, presente nel sud del paese.

Nei giorni scorsi c’è stata l’ennesima donazione di materiale, nello specifico ausili sanitari per i disabili, prodotti per l'igiene personale, giocattoli e materiale scolastico, frutto dell’inesauribile generosità del popolo italiano ed in particolare del Terzo Circolo didattico di Scafati “Rosa Pisacane“, diretto dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Rita Maddaloni, che rispondono sempre positivamente alle sollecitazioni delle associazioni impegnate in attività sociali e di solidarietà come quella guidata dal presidente Antonio Pio Autorino.

A beneficiare del prezioso materiale donato stavolta è stato il Mosan Centre di Burj Al'Qibli, presieduto da Mr. Ali Sharafeddin che ha espresso il suo apprezzamento ed il suo ringraziamento per il tantissimo il materiale ricevuto che sarà di grande aiuto, anche per esercizi di fisioterapia praticata dai bambini assistiti.

La cerimonia di consegna del materiale è stata resa possibile grazie al coordinamento logistico del Colonnello Comandante sannita Eugenio Fortunato ed ha visto la partecipazione del del direttore del Mosan Centre, Mrs. Najat Sikmani, del personale militare italiane e dello stesso centro medico di Burj Al'Qibli.

Ancora una volta la sinergia tra l’organizzazione di volontariato “Ampio Raggio” Odv con enti, associazioni ed organizzazioni di volontariato e l’ausilio del contingente militare italiano hanno consentito di rafforzare i legami con la popolazione locale attraverso la fornitura di beni indispensabili per migliorare la qualità della loro vita.