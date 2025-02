CNA Salerno, Meccatronici: proroga concessa "Siamo soddisfatti a metà del risultato. Aiuteremo quelle imprese che non hanno più scuse"

"Siamo soddisfatti a metà del risultato. Aiuteremo quelle imprese che non hanno più scuse. La proroga è stata necessaria per chi, purtroppo, non si era ancora adeguato. È il primo commento del Segretario di Cna Salerno, Simona Paolillo, che ha seguito la vicenda. Un plauso va a tutti coloro che, a livello nazionale e in Unioncamere, hanno prestato attenzione a questa situazione. Migliaia di imprese ora dovranno seguire il corso. I termini per le attività formative si riaprono, ma queste possono essere svolte solo presso enti di formazione accreditati dalla Regione, dotati di laboratorio. Dopo il corso e l'esame, sarà necessario procedere con la pratica presso la Camera di Commercio, poiché la comunicazione non è automatica. "Come Cna Salerno riapriremo lo Sportello Meccatronica per una prevalutazione delle istanze, organizzeremo i corsi e lavoreremo solo con gli enti accreditati", ha concluso Paolillo. "Inoltre, ci sarà un confronto costante con gli enti competenti, quali la Camera di Commercio e la Regione".