Sanremo, Rocco Hunt emoziona l’Ariston: abbraccio in platea con mamma e papà Poi svela: “Chi ha urlato ‘Si na pret’ a Rose Villain è un mio amico, gli ho dato io i biglietti”

Rocco Hunt ha infiammato l’Ariston durante la serata conclusiva del 75esimo festival di Sanremo. Il rapper di Santa Margherita, in gara con “Mille vote ancora”, durante la sua esibizione è sceso dal palco per raggiungere mamma Alfonsina e papà Giovanni, ai quali ha rivolto un saluto speciale. "La mia canzone dice 'me manca assaje mamma mia, 'a casa mia'. Appena l'ha sentita è venuta subito a Sanremo", ha spiegato l’artista al termine dell’esibizione, rivolgendosi a Carlo Conti.

Poi, intervistato da Radio 2, Hunt ha aggiunto: “In questi anni sono cresciuto tanto, aver riportato mia mamma e mio padre all’Ariston e l’aver vissuto il primo Sanremo da papà sono state grandi emozioni”, le parole del 31enne che ha poi svelato un simpatico aneddoto: “Ragazzi, a fine festival posso dirlo, “si na pret” lo ha urlato un mio amico, i biglietti glieli ho dati io. È un bravo ragazzo, non dico il suo nome per privacy. Ma comunque gli ha fatto un complimento all’ennesima potenza, in pratica le ha detto “sei marmorea”. E Rose mi ha detto che devo farglielo conoscere. Lui ha un’attività commerciale, pensate che a Salerno gli hanno portato una pietra nell’attività per farla autografare. Io, oltre ai due abbonamenti per i miei genitori,ne ho preso uno che ho diviso per amici nelle varie serate e oggi è toccato a mia moglie”.