Av/Ac Sa-Rc. Ferrante (Mit), Avvio talpa simbolo ripartenza, Sud prende velocità "Tracciamo la rotta verso il futuro"

“Con l’avvio della prima talpa sulla linea alta velocità / alta capacità Salerno - Reggio Calabria vince l’Italia del fare, che investe sulle grandi opere e crede nello sviluppo dei territori: 'Partenope', come hanno scelto di chiamarla i cittadini, è il simbolo della ripartenza di tutto il Paese. È una giornata storica che vede la Campania protagonista: oggi non inauguriamo solo la prima delle quattro Tbm ad entrare in funzione, ma tracciamo la rotta verso il futuro. Il Sud finalmente prende velocità e, con esso, anche l’Italia”. Lo ha detto il sottosegretario di Stato al Mit con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante (FI), che ha partecipato all’evento per l’avvio della Tbm sulla nuova linea Av/Ac Salerno - Reggio Calabria che si è svolto a Campagna (Sa). “Sin dall’inizio del mio mandato seguo con la massima attenzione e determinazione il dossier dell’alta velocità Salerno - Reggio Calabria, nella consapevolezza - aggiunge Ferrante - che si tratta di un’infrastruttura strategica per il rilancio del Mezzogiorno e la modernizzazione del Paese, un’opera indispensabile per collegare il Nord al Sud, ma anche l’Italia all’Europa. Ora, con lo scavo della galleria Saginara, entrano nel vivo i lavori del lotto 1a Battipaglia - Romagnano. La Salerno - Reggio Calabria garantirà l’accesso all’alta velocità a territori dalla spiccata vocazione turistica e produttiva, nella prospettiva di ridurre i divari e di dotare tutto il Paese di un sistema ferroviario in grado di promuovere crescita e competitività. Continueremo a lavorare con incessante impegno per trasformare in realtà il progetto della Salerno - Reggio Calabria, un’infrastruttura destinata a rivoluzionare la mobilità al Sud e - ha concluso Ferrante - a rendere il Paese sempre più moderno, connesso e veloce”.