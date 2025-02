Trasporti: Salvini, grazie al popolo dei "si'" per avvio lavori Alta velocita "Obiettivo non è fare opere pubbliche sulle teste, ma di fare opere pubbliche insieme ai territori"

Un "ringraziamento al popolo dei 'si'', perche' ogni cantiere comporta un minimo di disagio e di problemi", ma cosi "si'" si realizzano le opere. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervenendo in collegamento video all'avvio della prima talpa Tbm sulla linea alta velocita'/alta capacita' Salerno - Reggio Calabria per lo scavo della galleria Saginara in localita' Campagna. "Oggi ringrazio i 'si' dei sindaci, degli imprenditori, delle 150 imprese coinvolte, molte delle quali del territorio. I sindaci devono spesso superare il fronte del 'no' che e' sempre operativo. I 'no' sono pochi ma piu' rumorosi, ideologici e mediaticamente presenti", ha sottolineato Salvini. Il ministro ha quindi teso una mano ai primi cittadini del territorio dicendosi "a disposizione, gia' dalla prossima settimana, per un tavolo tecnico con tutti gli amministratori del territorio". "E' un invito formale - ha sottolineato -. L'obiettivo non e' fare pubbliche sulle teste ma di farle insieme ai territori". Salvini si e' detto dunque "contento di chiudere la settimana con un cantiere ferroviario fondamentale": "Dopo anni di attesa, finalmente al via i lavori per l'Alta Velocita' Salerno-Reggio Calabria". E ha ribadito che l'obiettivo, con la realizzazione del ponte sullo Stretto, "e' di creare un corridoio Palerno-Reggio Calabria-Napoli-Roma-Berlino-Helsinki".

"L'obiettivo non è fare opere pubbliche sulle teste, ma di fare opere pubbliche insieme ai territori. Ogni cantiere comporta un minimo di disagio, un minimo di problemi, un minimo di preoccupazione. Chiamate pure la segreteria del ministero perché già la settimana prossima aspetto tecnici e amministratori locali in piazza di Porta Pia a Roma". Ha chiarito il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo alla vicesindaca di Campagna, intervenuta in apertura di cerimonia, che aveva sottolineato la necessità di un incontro. "Stiamo parlando - ha evidenziato Salvini - di un corridoio, non solo di come collegare Battipaglia a Romagnano, ma qua c'è l'obiettivo di fare Palermo, Reggio Calabria, Napoli, Roma, Milano, Berlino, Helsinki".