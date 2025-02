A Battipaglia preghiera per il Papa malato con il cardinale Kurt Koch "Per invocare la grazia di guarigione"

Dopodomani, alle ore 12, il cardinale Kurt Koch, Prefetto del Dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani e tra i più stretti collaboratori del Pontefice, presiederà la recita dell'Angelus, presso il Santuario di "Santa Maria della Speranza" a Battipaglia, "per invocare la grazia della guarigione del Santo Padre", ricoverato ormai da quasi due settimane al Policlinico 'Agostino Gemelli' di Roma in condizioni critiche. Il momento di preghiera avverrà ai piedi della stessa statua di "Santa Maria della Speranza", Patrona della città, che proprio Papa Francesco ha voluto nella Basilica di San Pietro in occasione dell'inaugurazione del Giubileo.