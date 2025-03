Tre anni fa il femminicidio di Anna Borsa, tutti uniti nel suo ricordo Iniziativa a Pontecagnano Faiano dove sorgerà anche una "casa rifugio"

Il dolore resta insuperabile ma è la speranza di poter cambiare le cose ad alimentare ogni giorno la forza di Vincenzo Borsa. A tre anni dal femminicidio di sua sorella Anna, 30enne uccisa dal suo ex a Pontecagnano Faiano, continua il suo impegno per aiutare le donne vittime di violenza. "Sono tre anni che per noi è primo marzo tutti i giorni, ma quando il calendario segna questa maledetta data si riapre una ferita che non smetterà mai di sanguinare. Sono tre anni che anche noi siamo andati via con te, che continuiamo solo ad esistere perché ormai non viviamo più. Ma non smetteremo mai di ricordarti, di amarti e di portare avanti la tua vita.Con infinito amore. Mamma, Papà, Enzo", si legge in un post pubblicato sui canali dell'associazione Anna Borsa.

La storia di Anna rivivrà nel libro “Avevo gli occhi belli”, scritto da Valentina Iennaco e presentato anel corso di “Essere libera”, un incontro pubblico sulla violenza di genere. Un momento di confronto che è stato anche l'occasione per ribadire le iniziative messe in campo dal comune di Pontecagnano Faiano, tra cui l'apertura di una casa rifugio che sarà realizzata nell'area dell'ex Camino real.