Il generale La Gala in visita alla compagnia di Mercato San Severino "Gratitudine per l’impegno costante che quotidianamente viene profuso dai militari dell’Arma"

Questa mattina, il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, Comandante della Legione Carabinieri “Campania” di Napoli, ha fatto visita al Comando Compagnia di Mercato San Severino, importante presidio areale della Valle dell’Irno. Nel corso della visita l’alto Ufficiale è stato ricevuto dal Comandante di Compagnia, Maggiore Carlo Santarpia, e dal Comandante della Stazione sede, Luogotenente C.S. Antonio Palumbo. Il Generale La Gala ha manifestato gratitudine per l’impegno costante che quotidianamente viene profuso dai militari dell’Arma a favore della popolazione e a tutela del territorio, evidenziando il fondamentale ruolo che le Stazioni Carabinieri ricoprono nella sicurezza, invitando tutti ad agire secondo “i ritmi della nostra epoca” pur rimanendo “radicati ai secolari valori identitari” che hanno sempre caratterizzato l’Arma e che costituiscono la bussola per rendere un servizio migliore al cittadino così da rafforzare il senso di sicurezza, reale e percepita. Il Comandante della Legione, rivolgendosi ai presenti in rappresentanza delle sette Stazioni dipendenti quali Mercato San Severino, Pellezzano, Fisciano, Baronissi, Bracigliano, Castel San Giorgio e Siano, ha poi rimarcato la necessità di una sicurezza partecipata, in cui ogni Carabiniere rappresenti un punto di riferimento per la comunità, pronto a recepirne istanze e difficoltà, evidenziando come il servizio dell’Arma vada ben oltre la sola attività di prevenzione e contrasto al crimine, comportando una funzione di vicinanza e ascolto dei cittadini.

Ha inoltre sottolineato e ribadito l'importanza di alcuni principi fondamentali che devono sempre ispirare l'azione del Carabiniere: disponibilità, quale costante dell'azione di chi presta il proprio "servizio" a favore del cittadino e che deve andare ben oltre gli adempimenti formali, sicurezza, come atteggiamento mentale, partecipativo e rasserenante per la comunità, professionalità e alto livello di attenzione per garantire l’incolumità dei cittadini, nonché aderenza, quale conoscenza

delle reali esigenze dei luoghi per migliorare l'attività di operatori della sicurezza e tutori delle leggi, pertanto principi ispiratori dell’attività quotidiana di ogni Carabiniere. Ha poi condiviso con i comandanti presenti azioni risolutive per fronteggiare le diverse situazioni contingenti, operative e infrastrutturali. Il Generale La Gala ha concluso la visita con la rituale foto ricordo, augurando buon lavoro a tutti i Carabinieri della Compagnia e alla delegazione della Sezione di Mercato San Severino dell’Associazione Nazionale Carabinieri, presente per la circostanza.