Il Gatto con gli Stivali debutta a Nocera e Salerno: un musical da favola Dall’8 novembre, il nuovo show di Ema Entertainment in tour tra Italia ed estero

Sabato prossimo a Nocera e il giorno successivo a Salerno, Il Gatto con gli Stivali farà il suo atteso debutto teatrale. Lo spettacolo, prodotto da Ema Entertainment sotto la direzione di Edoardo Lombardi, porta in scena uno dei racconti più celebri della tradizione europea, reso famoso da Charles Perrault nel 1697. La storia narra le astute imprese di un gatto straordinario, che grazie alla sua furbizia riesce a cambiare il destino del suo padrone, un povero mugnaio, conducendolo verso ricchezza e successo.

Con un mix di effetti visivi innovativi, costumi spettacolari curati da Cristina Ricci e musiche inedite composte da Emiliano Branda, lo show promette di affascinare spettatori di tutte le età. La direzione artistica è affidata a Domenico Prezioso, mentre le coreografie sono firmate da Nikolett Prok. Un team di professionisti per un musical che si preannuncia un grande evento nel panorama del family show italiano e internazionale.

Due versioni per un’esperienza unica

Un aspetto innovativo di questa produzione è la doppia versione dello spettacolo. Per il periodo natalizio, infatti, Il Gatto con gli Stivali sarà adattato in una speciale edizione ispirata a Canto di Natale di Charles Dickens, con una rivisitazione ironica e sorprendente. A partire da febbraio 2026, invece, lo spettacolo tornerà nella sua versione classica, che porterà il musical in tournée nazionale e internazionale.

Oltre all’Italia, il tour toccherà anche Svizzera e Malta, con tappe previste nei Paesi latini, sia in Europa che in Sud America. Un progetto ambizioso che mira a portare l’incanto della fiaba sui palcoscenici più prestigiosi, conquistando un pubblico sempre più vasto.

Un cast d’eccezione e un boom di candidature ai casting

Ad arricchire ulteriormente lo spettacolo sarà la presenza di Anastasia Kuzmina, ballerina di fama e volto noto del programma televisivo Ballando con le Stelle. Kuzmina, che entrerà nel cast a partire da febbraio, darà il suo contributo alla versione classica dello spettacolo, aggiungendo fascino e talento a una produzione già di per sé straordinaria.

L’entusiasmo intorno al progetto è stato evidente fin dai casting: oltre 600 ballerini e 500 performer hanno inviato la loro candidatura, dimostrando il grande interesse verso una delle produzioni più attese della stagione teatrale 2025-2026.

Biglietti e tappe del tour

Le prevendite per le prime date dello spettacolo sono già attive: i biglietti per la tappa di Nocera sono disponibili su Ciaotickets, mentre per Salerno il circuito di riferimento è Ticketone. Il musical farà poi tappa in diverse città italiane, tra cui:

Nocera – 8 novembre 2025 (due spettacoli)

– 8 novembre 2025 (due spettacoli) Salerno – 9 novembre 2025

– 9 novembre 2025 Napoli – 6 dicembre 2025 (due spettacoli)

– 6 dicembre 2025 (due spettacoli) Civitanova Marche – 13 dicembre 2025

– 13 dicembre 2025 Pescara – 14 dicembre 2025

– 14 dicembre 2025 Brindisi – 26 dicembre 2025

– 26 dicembre 2025 Lecce – 27 dicembre 2025

– 27 dicembre 2025 Spoleto – 3 gennaio 2026

– 3 gennaio 2026 San Benedetto del Tronto – 4 gennaio 2026

– 4 gennaio 2026 Firenze – 6 gennaio 2026

Il tour proseguirà poi con nuove date nazionali ed estere, ampliando il raggio d’azione di uno spettacolo che si candida a diventare uno degli appuntamenti più importanti della stagione.

Un omaggio alle radici e una scommessa per il futuro

Per Edoardo Lombardi, fondatore di Ema Entertainment, il debutto a Nocera ha un valore simbolico: originario della città, ha voluto fortemente che la sua nuova creatura artistica prendesse il via proprio dalla sua terra d’origine. «I nostri spettacoli hanno girato l’Italia e l’Europa, ma per me è fondamentale partire da casa. Con Masha e Orso Live Show abbiamo ottenuto un enorme successo, e sono certo che anche Il Gatto con gli Stivali saprà regalare emozioni indimenticabili al pubblico», ha dichiarato Lombardi.

Con il perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione, effetti spettacolari e storie senza tempo, Il Gatto con gli Stivali – Il Musical si prepara a conquistare le scene, portando la sua magia nei teatri d’Italia e del mondo.