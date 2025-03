Sanità campana, all’Ospedale di Battipaglia arriva la Tac di ultima generazione Nuove tecnologie per diagnosi più precise e formazione avanzata

L’Ospedale di Battipaglia si arricchisce di una nuova apparecchiatura diagnostica di ultima generazione. La Tac appena installata, dotata di un sistema avanzato con supporto dell’intelligenza artificiale, promette di rivoluzionare la capacità di diagnosi dell’ospedale. Secondo quanto dichiarato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, questo strumento sarà particolarmente utile nelle emergenze legate ai traumi ortopedici e chirurgici, oltre a rappresentare un importante alleato per il polo ostetrico-ginecologico e materno-infantile.

Il Centro di Simulazione per la formazione medica

Accanto alla nuova Tac, è stato inaugurato anche un innovativo Centro di Simulazione, destinato alla formazione del personale sanitario. Il progetto consentirà ai medici e agli operatori di emergenza di esercitarsi in scenari realistici, migliorando le loro capacità di coordinazione e le competenze tecniche. In particolare, il centro sarà cruciale per le equipe che operano nelle sale parto e nei reparti di emergenza e rianimazione, garantendo una maggiore sicurezza per i pazienti grazie a un addestramento sempre più mirato e dettagliato.

Un impegno per una sanità più moderna ed efficiente

L’investimento nella nuova Tac e nel Centro di Simulazione si inserisce in un più ampio piano di ammodernamento della sanità campana. “Siamo davvero orgogliosi di questi due interventi che confermano il nostro impegno per rendere il sistema sanitario regionale più efficiente e moderno”, ha sottolineato De Luca. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità delle cure offerte ai cittadini, sfruttando le più recenti tecnologie per garantire diagnosi più rapide, precise e una formazione sempre più avanzata per il personale sanitario.