Ogliara: inaugurato il Centro Socio-Sportivo Colline di Salerno Finanziato con i fondi del Bando Periferie

E'stato inaugurato questa mattina a Ogliara un nuovo centro socio-sportivo e un parco giochi inclusivo. L’intervento rientra in un più ampio progetto di riqualificazione dell’area, con un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro, di cui 268.000 euro destinati specificamente alle attività sociali. Il sindaco Vincenzo Napoli sull'iniziativa ha chiarito: "Abbiamo inaugurato a Ogliara il Centro Socio-Sportivo Colline di Salerno, finanziato con i fondi del Bando Periferie.

La nuova struttura avrà al suo interno un'area giochi inclusiva e panchine smart. Il centro sportivo sarà riservato ad attività sociali nel quartiere, mentre la mattina verrà usato come palestra dal vicino Istituto Comprensivo Statale Salerno V Ogliara. Nell'ambito dell'intervento è stato realizzato anche un campetto all'aperto per i giovani della zona. Interventi come questo testimoniano che a Salerno non esistono le periferie. Ovunque diffondiamo l’effetto città".