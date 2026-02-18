"Sono tuo nipote, mi servono soldi e gioielli": arrestato presunto truffatore

I carabinieri hanno arrestato F.C., originario della provincia di Napoli, con l'accusa di truffa aggravata ad un anziano del posto.
Secondo la ricostruzione investigativa l'indagato avrebbe contattato telefonicamente la vittima, spacciandosi per un fantomatico nipote, provando a farsi consegnare soldi e oggetti in oro in casa.
L'anziano, però, insospettito dalla richiesta ha allertato i carabinieri della sezione operativa di Eboli. I militari, prontamente intervenuti, sono riusciti ad intercettare il presunto truffatore, recuperando anche la refurtiva per un valore di alcune centinaia di euro.