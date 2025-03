Salerno, la denuncia: "Bici sfrecciano sulle scale del centro storico" Il comitato Salerno Mia: "Chiediamo un’azione immediata, diciamo basta all’indifferenza"

"Diverse cittadine e cittadini che abitano nella zona del centro storico alto ci segnalano ancora una volta una situazione assurda e l’assenza di interventi da parte delle istituzioni. Ci è stato inviato anche un video che mostra chiaramente il problema: ogni sabato e domenica mattina, un gruppo di ragazzi in mountain bike sfreccia a tutta velocità lungo via Porta San Nicola, scendendo le scale che portano nel centro storico". Lo denuncia in una nota il comitato "Salerno Mia".

"Questa non è una semplice bravata: è un comportamento pericoloso che mette a rischio la sicurezza di chi vive e frequenta quella zona. Parliamo di una strada pedonale, dove camminano famiglie, bambini, anziani e persone con disabilità. Bisogna stare sempre in allerta, tenere stretti i bambini e non distrarsi un attimo, perché il rischio è concreto. Cosa accadrà se un giorno un bambino sfugge alla mano di un genitore? Se uno di questi ragazzi finisce addosso a un passante? Da tempo segnaliamo questa situazione, ma nulla è stato fatto. Dove sono le istituzioni? Dove sono i controlli? Si interverrà solo a tragedia avvenuta?", proseguono i rappresentanti del comitato cittadino.

"Chiediamo un’azione immediata, un intervento concreto per tutelare la sicurezza di tutti. Questo è un appello non solo alle istituzioni, ma anche ai media, ai politici e soprattutto ai genitori di questi ragazzi: prendete coscienza del pericolo! Salerno non può più essere lasciata allo sbando. Diciamo basta all’indifferenza".