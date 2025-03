Fabio Mammone nominato responsabile bioetica per Noi Moderati Salerno Il coordinatore provinciale Cerruti: "La nostra famiglia politica cresce sempre più"

Sarà Fabio Mammone a occuparsi di bioetica per Noi Moderati Salerno. L’incarico è stato conferito nei giorni scorsi dal coordinatore provinciale Luigi Cerruti, a dimostrazione dell’intenzione del partito di abbracciare ogni settore e tematica.

«Grato per l'incarico che il direttivo di Noi Moderati ha voluto conferirmi, il mio obiettivo è mettere al servizio di un partito cattolico e moderato le competenze maturate nel campo della bioetica e del biodiritto, e di questo non posso che essere lieto. Voglio proseguire il mio percorso in un partito legato a quei valori che furono della Democrazia Cristiana, valori inestinguibili e sempre vivi nel cuore di chi li ha vissuti intensamente», ha dichiarato Mammone.

«L'invito e l'incarico ricevuti mi gratificano e mi consentono di lavorare su tematiche complesse e attuali, ma soprattutto di operare per una forza politica che intende rinnovare l'azione politica, mettendola al servizio del popolo e a tutela di tutti i cittadini, in ogni campo», ha aggiunto. «Assumo, pertanto, questo ruolo di consulente in bioetica e biodiritto con la consapevolezza di chi sa di essere a casa, ma anche con la determinazione necessaria a onorare l'impegno assunto. Auspico di rendere un servizio alla nostra comunità proponendo un’azione "cattolica" e "popolare", capace di interpretare le esigenze di ciascuno e di garantire la tutela dei diritti di tutti i cittadini».

Soddisfazione è stata espressa anche dal coordinatore provinciale Luigi Cerruti: «Cresce la famiglia politica di Noi Moderati Salerno e, nel frattempo, il partito acquisisce nuove professionalità in grado di abbracciare varie tematiche e settori. A Fabio Mammone auguro buon lavoro, con la consapevolezza che il partito sarà sempre pronto a offrire il totale e incondizionato sostegno».