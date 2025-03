Salerno, avviati i lavori di demolizione dell'ex scuola Gatto Al suo posto sarà realizzato un polo scolastico dell'infanzia

A Salerno è stata avviata la demolizione di uno dei due plessi dell'ex scuola Gatto, in via Di Palo. Al suo posto, con un importante finanziamento della Regione Campania, verrà realizzato un nuovo edificio che ospiterà un polo scolastico dell'infanzia rivolto ai bambini da zero a sei anni. Si tratta di un progetto molto importante promosso dall'assessore alle Politiche Sociali e Giovanili, Paola de Roberto, con il suo Assessorato, e realizzato dal Servizio Manutenzione e Patrimonio edilizio.

Si tratta di un plesso accessibile, che rispetterà tutte le norme energetiche, e avrà una architettura esteticamente molto bella e funzionale. Per il quartiere e per tutte le famiglie della zona sarà un valore aggiunto.