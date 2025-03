Castel San Giorgio scende in piazza per la legalità: "Mai più attentati" Emozione a pochi giorni dall'attentato avvenuto dinanzi alla sede del Comune

Castel San Giorgio scende in piazza per dire "no" alla criminalità. A pochi giorni dall'attentato dinamitardo dinanzi alla sede del Comune, la cittadina al confine tra Agro e Valle dell'Irno ha ospitato una marcia per ribadire i sentimenti della comunità ma anche per chiedere chiarezza e verità. Nella Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, in tanti hanno preso parte all'iniziativa: studenti, rappresentanti delle istituzioni, associazioni e forze dell'ordine. A guidare il corteo la sindaca Paola Lanzara: "Mai più dobbiamo fare marce per ribadire la legalità", ha sottolineato la sindaca "La legalità è un bene comune che appartiene a noi, a Castel San Giorgio. Assolutamente, non possiamo accettare che vili attentati colpiscano il nostro territorio", aggiunge la prima cittadina, ricordando che "noi abbiamo sempre celebrato questa data e abbiamo dedicato una Scala alla Legalita'". "Mai come adesso - aggiunge - e' importante la manifestazione e la vicinanza di tutti".