Lotta alle mafie, Bilotti a Castel San Giorgio: "Vicini a questa terra" “Già segnalato questo gravissimo episodio alla commissione antimafia”

«Questo 21 marzo acquista un significato ancora più importante per la comunità di Castel San Giorgio (Salerno), che è stata colpita, nei giorni scorsi, da un vile atto». A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, al termine della manifestazione che, questa mattina, in occasione Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, si è svolta a Castel San Giorgio ed è culminata alle Scale della Legalità. «Appena undici giorni fa – ricorda la parlamentare salernitana - una bomba è stata fatta esplodere davanti all’ingresso del palazzo del Comune. Solo due anni fa, invece, la sindaca Paola Lanzara era stata colpita da un atto altrettanto vile». Per l’occasione, la senatrice Bilotti ribadisce il proprio impegno e, infatti, «in qualità di membro della commissione parlamentare Antimafia, ho già segnalato questo episodio gravissimo alla stessa commissione».