Grave incidente stradale a Sorrento, Angri prega per il 17enne Flavio Il sindaco Ferraioli: "Sta lottando tra la vita e la morte ormai da giorni"

Angri prega per Flavio, il 17enne che nei giorni scorsi è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Sorrento. Nelle scorse ore la città dell'Agro è scesa in strada per manifestare vicinanza al giovane e alla sua famiglia, nella speranza che possa riprendersi quanto prima.

"Flavio V. è un giovane angrese diciassettenne rimasto coinvolto in un grave incidente a Sorrento. Il ragazzo sta lottando tra la vita e la morte ormai da giorni. Nel pomeriggio partirà una fiaccolata da Piazza Doria per pregare per la sua vita. Invito tutti a partecipare. Sosteniamo Flavio e la sua famiglia in questo momento di grande sconforto", il messaggio pubblicato sui social dal sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli.