Salerno, prosegue il programma di manutenzione delle strade cittadine Operai al lavoro in via Spirito zona Fratte

A Salerno prosegue il programma di manutenzione delle strade cittadine mediante il rifacimento del manto stradale. Dopo l'intervento a Sant'Angelo di Ogliara, gli operai stanno adesso procedendo in via Spirito zona Fratte. E' stato dapprima rimosso l'asfalto vecchio ed eseguita la fresatura.

"Nelle prossime ore, una volta messi in quota i tombini, si procederà con il nuovo asfalto. I lavori sono stati organizzati in maniera da garantire sicurezza, efficacia ed evitare al minimo i disagi per la popolazione e gli automobilisti. Nelle prossime settimane si continuerà in altre zone della città. Questi lavori sono svolti sia grazie a risorse del Comune di Salerno nell'ambito del programma di manutenzione stradale, sia come ripristino post interventi da parte delle società di servizi per sistemazione di cavi e tubi", spiega il sindaco Vincenzo Napoli.