Donna morta al Ruggi: "Silenzio inaccettabile della direzione sanitaria" La denuncia di Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell'Udc

La tragica scomparsa di Maria Cristina Pagliarulo, avvenuta dopo il ricovero presso l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, continua a destare sgomento e indignazione. Mentre la direzione sanitaria ha annunciato la consueta inchiesta interna, il silenzio del direttore generale Vincenzo D'Amato appare assordante e inaccettabile di fronte a una vicenda così grave.



Sul caso interviene Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell'Udc, che chiede un atto di responsabilità da parte della direzione ospedaliera: "Non possiamo più assistere a morti che restano senza risposte e a inchieste interne che non portano a nulla. È arrivato il momento che il direttore generale si assuma le sue responsabilità, esca dal silenzio e dia risposte chiare ai cittadini. Non basta annunciare verifiche, servono fatti concreti e trasparenza totale su quanto accaduto".



Polichetti denuncia inoltre le disuguaglianze nell’accesso alle cure:

"Non tutti possono permettersi scorciatoie o interventi di specialisti provenienti da altre province, mentre troppi cittadini restano bloccati in liste d'attesa interminabili. È inaccettabile che il diritto alla salute non sia garantito in egual misura per tutti. Le responsabilità di questa situazione non possono più essere ignorate: servono risposte, azioni concrete e un sistema che assicuri cure tempestive e accessibili a chiunque, senza privilegi o disparità."



Di fronte alla gravità della vicenda e al persistente silenzio della direzione sanitaria, Polichetti chiede le dimissioni immediate del direttore generale Vincenzo D'Amato: "La gestione della sanità pubblica non può essere affidata a chi si sottrae al dovere di dare risposte ai cittadini. Se non è in grado di garantire trasparenza e giustizia, D'Amato faccia un passo indietro e lasci il suo incarico. Rassegni le dimissioni. Credo sia il minimo dopo non aver fatto le condoglianze alla famiglia Pagliarulo".



Il Dipartimento Salute dell'Udc continuerà a seguire il caso affinché non cada nell’oblio e si faccia finalmente chiarezza su questa ennesima tragedia.