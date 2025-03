I giovani e lo sport, a lezione di giornalismo con Gianluca Di Marzio Oltre 300 studenti del Liceo Severi a confronto con il noto volto di Sky Sport

Una mattinata all’insegna dello sport e del giornalismo ha coinvolto oltre 300 studenti del Liceo Scientifico Francesco Severi di Salerno nell’ambito dell’iniziativa “I giovani e lo sport”. L’evento, che si è svolto questa mattina presso l’istituto, ha visto la partecipazione straordinaria di Gianluca Di Marzio, volto di Sky Sport e tra i più autorevoli giornalisti del panorama calcistico italiano.

Un’opportunità unica per i ragazzi, che hanno potuto confrontarsi con un professionista del settore, approfondendo le dinamiche dello sport, del calcio professionistico e della comunicazione. Di Marzio ha raccontato aneddoti esclusivi, come l’intervista a Diego Armando Maradona, che fu anche l’ultimo confronto televisivo con Gianluca Vialli. «Durante quei venti minuti di diretta l’idolo di tutti elogiò pubblicamente Gianni Di Marzio, mio padre, ricordandosi di quando nel 1977, alla guida del Napoli di Ferlaino fino alla finale di Coppa Italia, scoprì durante un viaggio in Argentina un giovanissimo Diego Armando, che segnalò al presidente», ha raccontato. «Ora sono tutti e tre in paradiso, chissà che papà non li stia allenando», ha concluso emozionato, per poi dispensare consigli ai giovani aspiranti giornalisti: «Coltivate la vostra passione, studiate, imparate più lingue e guardate sempre negli l’intervistato. Esercitatevi con i video, anche senza pubblicarli», ha suggerito rivolgendosi in particolare a uno studente di terza che aspira a diventare come lui.

L’evento è stato aperto dai saluti della Dirigente scolastica Barbara Figliolia: «Lo sport trasmette valori autentici, rafforza il senso di appartenenza e vi aiuta a costruire la vostra identità», ha esordito la Figliolia, sottolineando l’importanza dello sport come strumento educativo.

Il dibattito è stato introdotto dal consigliere regionale Andrea Volpe, da sempre promotore di iniziative a favore della crescita culturale e sportiva dei giovani: «Sono molto felice di questa mattinata, una bella occasione per parlare delle opportunità dello sport e dei messaggi importanti che può trasmettere. Lo abbiamo fatto mettendo i ragazzi al centro e attraverso un grande nome come Gianluca Di Marzio. Il rispetto delle regole, il gioco di squadra: lo sport è vita. Investire nello sport significa investire nella formazione dei nostri giovani, perché lo sport è disciplina e inclusione. Grazie ai voucher sportivi della Regione Campania, molte famiglie hanno avuto la possibilità di avvicinare i propri figli alla pratica sportiva, ma il nostro impegno deve continuare affinché sempre più ragazzi possano accedere a questa opportunità. Lo sport non può essere un privilegio, ma un diritto per tutti».

Accanto a lui, Don Roberto Faccenda ha evidenziato il ruolo dello sport nella crescita morale dei ragazzi, come strumento di inclusione, lealtà e rispetto delle regole.

Durante l’incontro, spazio anche per il calcio giocato: Di Marzio ha risposto alle domande degli studenti sulla Salernitana, elogiando gli ultimi innesti e sottolineando che «con questa squadra fin dall’inizio della stagione, la salvezza sarebbe stata alla portata, ma comunque non è da escludere», ha detto Di Marzio raccogliendo l’ovazione di un’aula magna trasformatasi per un attimo in curva sud.

L’iniziativa ha confermato l’importanza di creare occasioni di dialogo tra giovani, istituzioni e protagonisti, offrendo strumenti concreti per comprendere il valore educativo e le opportunità professionali legate allo sport.