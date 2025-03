Aeroporto di Salerno, la Filt Cgil: "Necessaria una campagna promozionale" Appello alle associazioni del settore turistico e alla Regione Campania: "Fare rete con Gesac"

"Il futuro appare luminoso e stimolante per l’aeroporto Costa d'Amalfi. Tuttavia, è fondamentale che le associazioni del settore turistico, insieme alla Regione Campania, collaborino con Gesac SpA per realizzare una campagna pubblicitaria incisiva e strategica. È essenziale promuovere non solo l’aeroporto come punto di partenza per viaggi indimenticabili, ma anche l’intero territorio salernitano e la Costa Cilentana, ricca di storia, cultura e straordinarie bellezze naturali". Lo affermano in una nota il segretario generale della Filt Cgil, Gerardo Arpino ed il responsabile del dipartimento aereo del sindacato Gianluca Petrone.

"La creazione di sinergie tra le istituzioni e le imprese locali è cruciale per garantire che questa nuova fase di sviluppo turistico non rimanga solo una promessa, ma si traduca in opportunità concrete. Noi di Filt Cgil Salerno siamo pronti a dare il nostro contributo immediato, unendo forze e risorse per raggiungere l’obiettivo comune: il decollo definitivo dell’infrastruttura aeroportuale e, con essa, il rilancio socio-economico del nostro territorio.

In conclusione, le nuove rotte internazionali rappresentano un’opportunità unica per il nostro aeroporto e per la comunità salernitana. Ci auguriamo che questo nuovo slancio possa contribuire a un futuro prospero, dove il turismo diventi un motore di sviluppo in grado di generare crescita, occupazione e un benessere diffuso per tutti. Prepariamoci a ricevere viaggiatori da tutto il mondo e a far conoscere la bellezza della nostra terra", concludono i rappresentanti della Filt Cgil.