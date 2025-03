Salerno, le opposizioni si compattano e lanciano la sfida per governare la città Venerdì sera confronto a più voci per "cambiare rotta"

L’Associazione Tradizione Futuro annuncia il convegno intitolato “Invertire la protesta. L'opposizione cambia rotta: unità e progetto per un nuovo governo della città". L’incontro rappresenta l’evento conclusivo del ciclo di appuntamenti “Inversione Salerno”, promosso dall’associazione con l’obiettivo di delineare proposte concrete per il futuro della città. In questa occasione, l’attenzione sarà rivolta al tema dell’opposizione politica e alla necessità di un nuovo progetto di governo per Salerno, puntando su unità e collaborazione per offrire una prospettiva di vero cambiamento.

“Anche in questo incontro - dichiarano i promotori - Tradizione Futuro si propone come punto di raccordo tra le forze politiche che non vogliono più restare spettatrici del declino di Salerno. Come nei precedenti appuntamenti di ‘Inversione Salerno’, il nostro obiettivo è favorire una riflessione costruttiva, che possa tradursi in una nuova visione di governo per la città. Un percorso che parte dall’oggi, con l’umiltà di condividere temi, valori e prospettive concrete per il futuro”

L’evento si terrà venerdì 28 marzo, alle ore 18:00, presso il Chiostro del Convento dei Frati Cappuccini, in Piazza San Francesco (Salerno). Dopo l’introduzione di Rosario Peduto, portavoce dell’Associazione Tradizione Futuro, interverranno:

Luigi Cerciello (Coordinatore regionale Alternativa Popolare-con Bandecchi)

Giuseppe Fauceglia (Coordinatore cittadino Forza Italia)

Corrado Naddeo (Coordinatore cittadino Azione - consigliere comunale)

Mario Polichetti (Coordinatore Nazionale Sanità UDC)

Ciro Sammartino (Coordinatore cittadino Noi Moderati)

Dante Santoro (Coordinatore cittadino Lega - consigliere comunale)

Pietro Vuolo (Coordinatore cittadino Fratelli d' Italia)

A moderare il dibattito sarà Andrea Pellegrino, direttore de “L’Ora”.

Un’occasione di confronto aperta a tutti coloro che vogliono contribuire a tracciare una nuova direzione per la città, facendo tesoro delle idee e delle competenze emerse durante l’intero ciclo di incontri “Inversione Salerno”.