Statale Amalfitana: "Nuova stagione turistica, i problemi restano gli stessi" Associazione Vittime della Strada: "Rallentamenti continui, poca sicurezza"

"Siamo prossimi alla partenza della stagione estiva 2025 ma i problemi lungo la S.S. 163 Amalfitana, che va da Vietri sul Mare a Positano, restano sempre gli stessi - a denunciarlo Salvatore Gagliano presidente dell'Associazione tutela delle Vittime della Strada che continua - basta percorrere la strada costiera per verificare che a tutt'oggi ci sono rallentamenti continui per la presenza di ben 5 semafori nel tratto di strada appena indicato.



Con un intero inverno a disposizione, solo pochi giorni fa sono iniziati lavori per la posa in opera di tubature (non si comprende bene di cosa si tratti) che determinano il restringimento della carreggiata.



Inoltre, lunghi tratti di strada sono senza asfalto e per questo poco sicuri per chi la percorre: è amaro constatare che quest'anno in Costiera Amalfitana non passa nemmeno la carovana del Giro d'Italia, almeno il manto stradale sarebbe stato messo in condizioni perfette.



L'aspetto più deludente è che è trascorso un intero inverno senza che sia stato effettuato il minimo intervento per migliorarne la situazione della viabilità e solo in questo periodo - ribadiamo, alle porte della stagione turistica - si avviano i lavori.



Eppure sui quotidiani balzano agli occhi tante iniziative, sia a livello nazionale che regionale, per il miglioramento della viabilità e delle condizioni di sicurezza su altre strade, ma mai si pone la dovuta attenzione ad una delle strade più belle e più note d'Italia, forse scarsamente considerata a causa dello scarso numero di persone che la abitano.



Si è parlato tanto di ZTL ma fino ad oggi nessuno ha pensato di presentare il progetto alla cittadinanza in una conferenza stampa. Nessuno ci ha illustrato i vantaggi attesi dall'introduzione della ZTL e se questa contribuirà a risolvere gli atavici problemi che attanagliano il nostro territorio. Nessuno ci ha spiegato con quali fondi ed in quali tempi verrà realizzata e se potrà rappresentare una speranza per un futuro migliore.



Fra qualche giorno, si spera, ricomincerà l'arrivo di Ospiti di tutto il mondo a cui noi operatori turistici daremo il benvenuto con i soliti problemi.



Con la mole di persone che si prevedono le Forze dell'Ordine già fanno salti mortali per controllare il territorio e le strade cercando di garantire a tutti condizioni di sicurezza, ma non possono fare miracoli.



Ad oggi sono carenti le informazioni sulle vie del mare e sull'eventuale integrazione di bus di linea che circolano durante il periodo estivo.



Per tutti questi motivi la Costiera Amalfitana non è in grado di garantire ai cittadini ed ai turisti quel livello di sicurezza minimo di cui avrebbe bisogno e che ci si aspetterebbe in un territorio che gode di fama mondiale: continuano ad esistere situazioni di grave pericolosità, tutte da noi segnalate con vari appelli inviati via PEC agli Enti preposti ed alle Autorità competenti con l'invito ad effettuare interventi di messa in sicurezza della S.S. 163, ma tutti rimasti senza risposta alcuna.



Ci avrebbe fatto piacere, in tempi di calma e non certo all'alba della stagione turistica, poter contribuire a pianificare la concreta risoluzione di questi problemi con una riunione in Prefettura, visto che le soluzioni non piovono dal cielo.



L'augurio è che i figli dei figli dei nostri figli possano trovare un giorno una situazione migliore e possano vivere e lavorare in un territorio più sicuro", conclude Gagliano.