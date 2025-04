Costruzione nuovo ospedale Salerno: le chiusure al transito veicolare Ecco il calendario

Per consentire la realizzazione di lavori di demolizione propedeutici alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero, si rende necessaria la chiusura al transito (ad eccezione dei mezzi di soccorso) nel tratto di via San Leonardo compreso tra via Monticelli e via Fondo Oliva nei giorni 7, 8 e 9 aprile e successivamente il senso unico alternato la sera del 9 aprile e nei giorni 10 e 11 aprile.



Sarà istituito un ulteriore senso alternato sul medesimo tratto stradale nella sola fascia oraria 5:00 - 6.30 (del mattino) di venerdì 4 aprile, per consentire lavorazioni propedeutiche alla demolizione.