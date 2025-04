Sicurezza sulla SS 163 Amalfitana, nuovo appello dei sindacati Richiesta inviata a Prefetto, Provincia e Anas: "Ripristinare gli specchi convessi"

Ripristinare gli specchi convessi lungo la S.S. 163 Amalfitana e Sorrentina per migliorare la viabilità e fronteggiare i problemi di traffico. E' la richiesta formulata dai rappresentanti di Filt Cgil e Filt Cisl con una richiesta inviata al Prefetto di Salerno, alla Provincia di Salerno e all'Anas.

"Le scriventi organizzazioni sindacali di FILT – CGIL e FIT – CISL con la presente, intendono sollecitare la società A.N.A.S., in qualità di ente proprietario della Statale 163 Amalfitana e Sorrentina, nonché le istituzioni competenti in indirizzo, affinché vengano ripristinate le condizioni di sicurezza lungo l'arteria stradale in questione", si legge nella nota. "Nello specifico, si richiede un intervento tempestivo finalizzato al ripristino degli specchi convessi posizionati lungo tutta la statale. Tali dispositivi risultano essenziali per prevenire situazioni di pericolo e, al contempo, agevolare la circolazione dei mezzi pubblici, in particolare degli autobus del trasporto pubblico locale. La mancata disponibilità di questi strumenti, attualmente danneggiati o spostati a seguito delle recenti avversità climatiche, rappresenta una significativa fonte di rischio, soprattutto per i motocicli e le biciclette. L'assenza degli specchi convessi rende infatti estremamente difficile visualizzare tali veicoli prima che automobili o mezzi pesanti affrontino le curve, aumentando così il potenziale di incidenti".