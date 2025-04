Settimana Santa: gli appuntamenti della Diocesi di Salerno L'arcivescovo Bellandi: "Possa la luce pasquale irradiare le tenebre del mondo”

Manca poco alla Santa Pasqua e l'Unità Pastorale del Centro Storico- un'esperienza di comunione e sinodalità che da tredici anni unisce le parrocchie del SS. Crocifisso, S. Matteo, S. Lucia e S. Agostino- si appresta, dunque, a celebrare il centro e culmine dell'anno liturgico. La realtà pastorale rappresenta non solo l'unificazione di luoghi di culto, ma la formazione di un'unica comunità di fedeli che, nei momenti forti, si riunisce attorno al medesimo altare, nelle celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo. In segno di tale profonda unità, la Celebrazione del Triduo Pasquale si svolgerà in forma comunitaria presso la Cattedrale. Tuttavia, l'Altare della Reposizione, nel Giovedì Santo, sarà allestito nella Chiesa di S. Agostino. Tale scelta che prevede una rotazione annuale tra le chiese dell'Unità Pastorale, risponde ad una duplice esigenza: la prima, di carattere teologico-liturgico, è che la custodia delle specie eucaristiche, consacrate durante la Messa in Coena Domini, avvenga in un unico altare della Reposizione, fino al Venerdì Santo, in piena coerenza con il significato del Triduo Pasquale. La seconda, di carattere pastorale-spirituale, è che la Chiesa di S. Agostino offre un ambiente particolarmente adatto per l'adorazione eucaristica e la preghiera personale e comunitaria. Accogliendo poi le richieste espresse negli anni precedenti, la Cattedrale rimarrà aperta per le visite dei fedeli e dei pellegrini.

Di seguito, le solenni liturgie, presiedute dall'Arcivescovo S.E. Monsignor Andrea Bellandi:

Domenica delle Palme, 13 aprile:

Ore 10.30: Piazza S. Agostino - Benedizione delle Palme

Ore 11.00: Basilica - Santa Messa

Mercoledì Santo, 16 aprile:

Ore 18.00: Cattedrale - Messa Crismale

Giovedì Santo, 17 aprile:

Ore 18.00: Cattedrale - Messa in Coena Domini

A seguire, Altare della Reposizione presso la Chiesa di S. Agostino.

Ore 22.30: Chiesa di S. Agostino - Adorazione Comunitaria

Venerdì Santo, 18 aprile:

Ore 19.00: Cattedrale - Azione Liturgica

Ore 20.30: Via Crucis

Sabato Santo, 19 aprile:

Ore 22.30: Cattedrale - Veglia Pasquale

Domenica di Pasqua, 20 aprile:

Ore 11.00: Cattedrale – Pontificale

La Settimana Santa, oltre ai tradizionali appuntamenti, prevede, la Santa Messa all’ICATT di Eboli martedì 15 aprile alle ore 11 e la Messa in Coena Domini con la lavanda dei piedi, giovedì 17 aprile, alle 10, presso l’istituto penitenziario di Fuorni, a cura del Gruppo Scout Salerno 3 della parrocchia Santa Croce. Venerdì santo, a seguire, è in programma la Via Crucis presso la Cittadella Giudiziaria di Salerno alle ore 20.30, incentrata sul tema della giustizia riparativa, con la partecipazione, tra gli altri, dell’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi, del Presidente della Corte d’Appello di Salerno, Paolo Sordi, della Presidente del Tribunale di Sorveglianza, Monica Amirante, nonché di istituzioni, magistrati e avvocati.

“I riti della Settimana Santa da sempre costituiscono il fulcro della vita della Chiesa, perché ci ricordano il dono supremo del Figlio di Dio, che ha accettato di dare la vita per prendere su di sé il male del mondo. – ha osservato S.E. Monsignor Andrea Bellandi - La morte di Cristo, però, sfocia al terzo giorno nell’evento inaudito della Risurrezione ed è da questo annuncio che sempre può rinascere la speranza nel cuore di ogni persona. In questi tempi così drammatici, possa la luce pasquale irradiare le tenebre del mondo e dare nuova linfa vitale alla comunità umana, a partire da noi cristiani”, ha concluso l’Arcivescovo.