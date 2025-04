Statale Amalfitana, definito il piano anti-caos in Prefettura La Regione Campania convocherà un tavolo per definire la gestione delle vie del mare

Dopo il caos dei giorni scorsi per il trasporto pubblico in Costiera Amalfitana, ieri pomeriggio si è svolto un vertice in Prefettura a Salerno. Di seguito la nota diffusa dalle organizzazioni sindacali.

Le Segreterie provinciali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL E UGL-FNA nelle scorse settimane, hanno inviato una comunicazione alla Prefettura per segnalare diverse problematiche riguardanti la Costiera Amalfitana. Accogliamo con sincero apprezzamento la convocazione del Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, di un incontro presso la Prefettura, finalizzato ad affrontare le criticità legate alla viabilità sulla SS163.

In arrivo nuovi vigili

Esprimiamo il nostro sentito ringraziamento per la tempestività e l’attenzione dimostrate nell’affrontare tali questioni, nonché per aver comunicato la concessione di una deroga per l’assunzione di vigili municipali - risorsa indispensabile per la gestione del traffico costiero.

Tuttavia, rileviamo con preoccupazione che alcuni sindaci hanno scelto di non avvalersi di questa opportunità. Riteniamo che tale decisione debba essere rivista con urgenza, al fine di garantire sicurezza ed efficienza nella gestione della viabilità locale.

Vie del mare e maltempo: la strategia

Durante l’incontro, è stata inoltre evidenziata l’urgenza di affrontare il tema dei servizi emergenziali in caso di interruzione dei collegamenti marittimi a causa di condizioni meteorologiche avverse. La Regione Campania, rappresentata da Luca Cascone, ha manifestato l’intenzione di convocare un tavolo di lavoro ad hoc con tutti gli operatori del settore, per individuare soluzioni operative capaci di garantire una gestione tempestiva del trasporto pubblico alternativo, assicurando così continuità e sicurezza a cittadini e turisti.

Le altre richieste dei sindacati

Per quanto riguarda la SS163, sono stati richiesti interventi immediati da parte di ANAS, anch'essa presente al tavolo, per il controllo delle aree di sosta d’emergenza – attualmente occupate abusivamente da mezzi privati e attività commerciali – e per l’installazione di sistemi di videosorveglianza. Al Comune di Amalfi, invece, è stata sollecitata la messa in sicurezza del capolinea per gli arrivi e partenze del servizio di trasporto pubblico locale, da tempo interessato da criticità che necessitano soluzioni rapide ed efficaci.

Siamo fiduciosi che, attraverso una collaborazione attiva tra tutti i soggetti coinvolti, si possano definire interventi concreti e condivisi, volti a migliorare la sicurezza e l’efficienza del sistema di trasporto pubblico in Costiera Amalfitana, offrendo risposte adeguate alle esigenze dei lavoratori, della comunità e dei visitatori.