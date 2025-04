Federalberghi, rischio caos a Pasqua: "Non si lascino i turisti a piedi" "Garantire servizi di trasporto pubblico locale nei giorni festivi è una priorità"

"Garantire servizi di trasporto pubblico locale nei giorni festivi è una priorità, soprattutto in vista della prossima Pasqua.” A dirlo è Antonio Ilardi, presidente di Federalberghi Salerno che ha rivolto un appello ai sindacati dei trasporti perchè non si lascino i turisti a piedi.

L'appello

“Gli amici del sindacato, con cui abbiamo condiviso tante pagine di impegno per il territorio, riflettano sul fatto che a Natale, Capodanno, Ferragosto e Pasqua i lavoratori del TPL non prestano servizio. Perché?.Perché i lavoratori del trasporto pubblico dovrebbero essere esonerati dai turni nei giorni festivi, mentre tanti altri, in particolare nel settore ricettivo, garantiscono la loro presenza?. Siamo disponibili ad aprire un confronto con i rappresentanti delle imprese ricettive – prosegue Ilardi – per trovare insieme soluzioni condivise che consentano di garantire, anche in condizioni di emergenza, servizi decorosi di trasporto a Pasqua 2025”.