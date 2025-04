Elezioni Rsu, la Cisl Fp: "Confermata la leadership in provincia di Salerno" Amatruda: "Vogliamo continuare a rappresentare i lavoratori con serietà e competenza"

"Il dato complessivo emerso dalle ultime elezioni per la rappresentanza unitaria (RSU) nel pubblico impiego non solo conferma che la CISL FP di Salerno in provincia è il primo sindacato ma mostra una ulteriore crescita". Lo afferma in una nota il segretario generale della Cisl Fp, Miro Amatruda che evidenzia i risultati raggiunti in occasione dell'ultima tornata elettorale.

"Nelle Funzioni Centrali il sindacato CISL FP si attesta al 33% con 952 voti incrementando il dato degli elettori di 112 voti. Si è attestato con la maggioranza assoluta all’ACI Salerno (79,16%), INAIL Salerno (55%), Archivio di Stato Salerno (60%), Parco Archeologico Paestum e Velia (56,25 %), Questura Salerno (50,79 %), UDEPE Salerno (53,73%), Procura Repubblica di Salerno (66,36 %) nel mentre è risultato il primo sindacato all’Agenzia delle Entrate di Salerno (36,53%), INPS Salerno (37,38 %) e Tribunale di Salerno (38,31%). Nelle Funzioni Locali in quota percentuale la CISL FP di Salerno passa dal 37,08 % del 2022 al 42,12% con 1993 voti di preferenza e con un incremento del dato elettorale rispetto, alla ultima tornata, di 256 voti di preferenza. Si attesta quale primo sindacato nella Provincia e nel Comune di Salerno, Cava de' Tirreni, Nocera Inferiore, Scafati, Eboli, Battipaglia, Angri, Mercato San Severino oltre ad avere ricevuto un ampio consenso in tutti i comuni salernitani. Per la sanità il dato non è ancora calcolabile poiché sono in corso di verifica gli adempimenti effettuati dai seggi elettorali nei vari seggi elettorali. Dai dati in possesso della organizzazione, certamente si passa ad un incremento notevole dei voti che nel 2022 ammontavano a 4152 nel 2022 a 4620 con un incremento di 468 che attesta la ASL Salerno tra il 53/54% e l’Azienda Ospedaliera Universitaria oltre il 59,5% con una possibile proiezione di 31/32 delegati RSU sulla ASL su 60 previsti e 23/24 per l’Azienda su 39 per una ripartizione proporzionale del 56,25% complessiva".

"Grande soddisfazione - dichiara il segretario generale della CISL FP Miro Amatruda - poiché il voto oltre ad attestare la crescita associativa avuta in questi anni, la CISL FP cementa la leadership addirittura migliorando il già eccezionale risultato delle RSU del 2022. La CISL di Salerno si attesta in assoluto al 50% complessivo in tutti i comparti che rappresenta. Questo risultato – continua Miro Amatruda - sarà il migliore d’Italia. Il nostro impegno sarà quello di continuare a rappresentare i lavoratori con serietà e competenza. Ringrazio i segretari Valeria Raimo e Alfonso Della porta il cui contributo durante la campagna elettorale è stato determinante, tutti i candidati, eletti e non eletti, per la loro grande e attenta partecipazione nel perseguire gli obiettivi del nostro sindacato, quanti ci hanno sostenuto nei seggi, chi ha lavorato per l’organizzazione curando la raccolta dei dati e la legittimità delle procedure. Il ringraziamento ulteriore va a tutti i lavoratori e le lavoratrici che nel porre in noi la loro fiducia nella rappresentanza, con la loro scelta hanno determinato questo strabiliante risultato".