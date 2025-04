Scuola, rinnovo rsu: Uil Scuola Rua primo sindacato con 5mila preferenze "Un dato significativo che conferma la fiducia dei lavoratori nei confronti del nostro impegno"

"La Uil Scuola Salerno celebra un risultato straordinario alle recenti elezioni per il rinnovo delle rappresentanze RSU nel settore scuola. Con grande orgoglio, annunciamo che la nostra organizzazione si è affermata come il primo sindacato in provincia di Salerno, consolidando il nostro ruolo di riferimento per il personale scolastico", a dirlo Anna Maria D'Angelo, coordinatrice provinciale Uil Scuola Salerno.

Le dichiarazioni



"Questo successo - continua Anna Maria D'Angelo - è stato ottenuto grazie alla straordinaria partecipazione e al forte sostegno ricevuto, con oltre 5mila preferenze espresse a favore della Uil Scuola Salerno. Un dato significativo che conferma la fiducia dei lavoratori nei confronti del nostro impegno costante per la tutela dei diritti del personale scolastico e la promozione di un sistema educativo di qualità.



Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alle elezioni e che hanno scelto di sostenere la Uil Scuola Salerno.

Ringraziamo i referenti territoriali Susy Parrillo, Giuseppe Frallicciardi e Giovanni Brigante.

Questo risultato ci sprona a proseguire il nostro lavoro con ancora maggiore energia, per rappresentare al meglio le esigenze e le aspettative del personale scolastico della provincia.



La Uil Scuola Salerno rimane al fianco di tutti i lavoratori della scuola, pronta a affrontare le sfide future con la stessa passione e dedizione che ci hanno portato a questo importante traguardo", conclude Anna Maria D'Angelo.