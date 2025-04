Salerno, pienone di turisti nel giorno di Pasqua. E in tanti scelgono il mare Sold-out Costiera Amalfitana e Cilento, ma la novità è la città capoluogo

Il sole, alla fine, ha beffato anche le previsioni meteo che - nei giorni scorsi - avevano preannunciato cattivo tempo per Pasqua e Pasquetta. La giornata primaverile, nel Salernitano, ha agevolato i glussi turistici, spingendo tanti a riversarsi tra le strade del capoluogo di provincia. Costiera Amalfitana e Cilento si confermano le mete privilegiate da italiani e stranieri, con pienone nelle strutture ricettive e nei ristoranti. In tanti hanno scelto le vie del mare per raggiungere la Divina e godere delle bellezze del territorio.

Attrattività di cui sta beneficiando anche Salerno. In tanti, infatti, hanno deciso di trascorrere la Pasqua nel capoluogo di provincia, riversandosi sulle spiagge del litorale cittadino. "E' una giornata troppo bella per non godere di sole, mare e relax", il pensiero di chi ha goduto di una prima tintarella nel giorno di Pasqua.

Ottimi riscontri si registrano anche sul fronte stranieri:la domanda internazionale, in questa fase, supera di quasi 20 punti percentuali quella nazionale. Germania, Regno Unito, Polonia, Francia e Spagna i paesi principali da cui provengono gli ospiti, tutti piacevolmente sorpresi dalla città di Salerno.