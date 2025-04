Proposta legge sul fine vita, terzo giorno di sciopero della fame per Salzano Appello del segretario dell'associazione radicale Maurizio Provenza

Donato Salzano, segretario provinciale salernitano dell'associazione radicale "Maurizio Provenza" ha avviato da tre giorni lo sciopero della fame come forma di protesta per la legge sul fine vita. "Oggi è domenica di Pasqua, con gioia ho raggiunto il terzo giorno di sciopero della fame, a 402 giorni dal deposito in Consiglio Regionale della proposta di legge sul fine vita di "Liberi subito" associazione Luca Coscioni", ha spiegato in una nota Salzano.

"Digiunare è un precetto cristiano. Come diceva il prete di San Benedetto al Porto don Andrea Gallo: "Chi ne dà corpo prega due volte". C'è chi digiuna durante la festa di precetto perché è credente, chi invece ateo devoto continua a magnare e abbuffarsi anche durante questo Giubileo della Speranza.

Ma perché rinviare in Commissione Bilancio per deliberare il necessario atto non dovuto a favore di una legge, urgente e urgentissima, che non necessita per sua natura di oneri aggiuntivi al bilancio regionale, né comporta per esso minori entrate. Perché non si dà seguito alla lettera della procedura statutaria e regolamentare? Ma perché violare la vostra e nostra legittimità... la democrazia è soltanto reale oppure sostanziale?".