Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi: pienone per Pasquetta Ottimi numeri per lo scalo

Numeri incoraggianti per l'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi in questi giorni di vacanze pasquali. Come riporta la pagina Facebook FlySalerno risulta 1 solo posto libero sul Salerno Stansted di Ryanair, 4 soli posti liberi sul Salerno Milano Mxp di EasyJet e 13 soli posti liberi sul Salerno Charleroi di Ryanair.

L'attesa

Lo scalo sta facendo registrare ottimi risultati e c'è ottimismo per la prossima stagione estiva che vedrà aggiungersi nuove importanti rotte come l'attesissima Parigi.