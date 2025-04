Turismo, i sindacati: "Inserire la parola Cilento nel nome dell'aeroporto" "Necessario migliorare i servizi di mobilità e i collegamenti verso le zone cilentane"

"L'analisi economica sviluppata dallo studio di Nomisma rappresenta un vero e proprio vademecum per orientare scelte e comportamenti di investimento, sottolineando con dati concreti l'importanza turistica delle Costiere Amalfitana e Cilentana. Queste località non solo attraggono visitatori da tutto il mondo grazie alla loro bellezza paesaggistica e al loro patrimonio culturale, ma rappresentano anche una risorsa fondamentale per l'economia locale". Lo affermano in una nota i segretari provinciali Gerardo Arpino (Filt-Cgil) e Diego Corace (Fit-Cisl).

"È essenziale, dunque, che le istituzioni adottino strategie mirate per valorizzare ulteriormente queste meraviglie. Riteniamo che includere nel nome dell'aeroporto di Salerno la dicitura "Cilento" possa avere un significativo impatto. Infatti, questo semplice ma efficace cambiamento potrebbe garantire una maggiore visibilità al nostro territorio, attirando un numero sempre crescente di turisti desiderosi di scoprire le bellezze del Cilento, oltre a quelle già note della Costiera Amalfitana. Inoltre, sarà fondamentale migliorare i servizi di mobilità e i collegamenti verso le zone cilentane", spiegano i rappresentanti sindacali.

"Facilitare l'accesso e promuovere queste aree attraverso una denominazione strategica non solo permetterebbe di ampliare la conoscenza e l’apprezzamento delle nostre destinazioni, ma favorirebbe anche la crescita economica e l’occupazione. La Filt Cgil e la Fit Cisl Salerno sono convinte che questa iniziativa rappresenti un passo decisivo verso un futuro turistico più prospero per tutta la regione. In conclusione, l'aeroporto di Salerno dimostra di non essere solo un'infrastruttura, ma un simbolo di rinascita e opportunità, destinato a cambiare le sorti della nostra provincia e a renderla protagonista sul palcoscenico globale. È nostro dovere dimostrare di essere pronti ad affrontare questa sfida con determinazione e visione".