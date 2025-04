Trasporti: Ferrante (Mit), Ztl in Costiera Amalfitana, Regione si attivi "Si consentano adeguate condizioni di viabilità"

“Ho voluto promuovere personalmente l’approvazione della norma che consente di introdurre la Ztl in Costiera Amalfitana per tutelare un’area così preziosa e renderla sempre più fruibile a livello turistico, raccogliendo le istanze espresse degli amministratori locali. Ora però la Regione ha il dovere di avviare l’iter di attivazione della Ztl, contemperando le esigenze delle tante categorie coinvolte, per consentire adeguate condizioni di viabilità e sicurezza stradale. Mi sono confrontato con il Responsabile di Anas Campania Nicola Montesano circa le criticità registrate durante i recenti ponti festivi lungo la SS163 in Costiera Amalfitana, che rendono sempre più urgente istituire la Ztl nell'interesse dei residenti e dei turisti che scelgono questo territorio".

L'appello

Lo ha dichiarato il Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, a margine dell'avvio dei lavori nella galleria 'Monte Pergola'. "Quella di oggi è stata l’occasione per fare anche il punto sui tanti interventi in corso e - ha aggiunto Ferrante - su quelli di prossimo avvio riguardanti la mobilità in Costiera: mi riferisco, ad esempio, ai progetti di riqualificazione dei parapetti lungo la SS163, che intendiamo portare avanti per innalzarne i livelli di sicurezza e recuperare decine di centimetri utili nei tratti più critici di carreggiata, per i quali sono già stanziati 10 milioni di euro, in attesa dell'autorizzazione finale della Sovrintendenza. Continueremo a lavorare per affrontare, con serietà e visione, le sfide relative al futuro della Costiera Amalfitana e della Campania tutta, ma è necessaria la massima collaborazione istituzionale per attuare politiche sempre più efficaci. Attendiamo, dunque, che la Regione faccia la sua parte - ha concluso il Sottosegretario - per cogliere la straordinaria opportunità offerta dalla Ztl che abbiamo reso finalmente realtà”.