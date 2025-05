Spiagge sporche in città, Salerno Pulita interviene sui litorali Bennet: "Stiamo riorganizzando il servizio ma i cittadini collaborino".

A causa dell’improvviso arrivo del caldo e del massiccio afflusso di persone al mare, la pulizia delle spiagge che già viene svolta in maniera quotidiana da Salerno Pulita su tutta la fascia che bagna Salerno ha subito dei piccoli ritardi.

Le dichiarazioni

“Ci scusiamo con i cittadini per i disagi - ha dichiarato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita -. Stiamo riorganizzando il servizio in maniera tale da non arrivare lunghi e ripulire le spiagge prima ma confidiamo anche nella collaborazione dei cittadini affinché ci sia attenzione e civiltà nel non abbandonare rifiuti. Insieme possiamo migliorare".