Angri: controlli straordinari dei carabinieri, denunce e multe Denunciato anche il titolare di un disco pub, sequestrati 60 kg di alimenti

Il 3 maggio, ad Angri, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio, al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla somministrazione di bevande alcoliche ai minori. Il controllo dei Carabinieri, che ha visto l’impiego di personale di Tenenze e Stazioni dipendenti dal Reparto Territoriale, Sezione Radiomobile e Sezione Operativa del NOR è stato esteso anche alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada.

I dettagli dell'operazione

Nel corso dell’operazione, supportata dal N.A.S. e dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno sono stati controllati 45 veicoli, identificate 75 persone e comminate diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Notificato l’avviso orale del Questore a un 36enne di Nocera Superiore, nonché deferiti all’autorità giudiziaria, per ricettazione, un 25enne marocchino e una 26enne brasiliana controllati a bordo di un

motociclo con matricola del telaio abrasa. Nell’ambito del medesimo servizio straordinario, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno e del Nucleo Cinofili di Sarno hanno proceduto al controllo di un disco pub del luogo deferendo all’autorità giudiziaria il gestore, un 54enne della provincia di Napoli, per “frode nell’esercizio del commercio e violazione degli obblighi in materia di tracciabilità degli alimenti”, sequestrando 60 kg di alimenti nonché diverse bottiglie di alcolici. Nel locale è stata inoltre rinvenuta e sequestrata -ad ignoti- sostanza stupefacente del tipo marijuana.