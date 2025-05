Microcriminalità fuori controllo a Torrione e Pastena: interrogazione al sindaco Celano chiede più sorveglianza ed una maggiore presenza delle forze dell'ordine

"Premesso che nei quartieri di Pastena e Torrione è diffuso il fenomeno del bullismo e della microcriminalità giovanile e sovente ragazzi fragili commettono reati contro il patrimonio, vandalizzando auto ed infastidendo alcuni trai cittadini più indifesi (anziani, donne, disabili), si chiede quali azioni l’amministrazione intenda prevedere al fine di far fronte al fenomeno".

Lo scrive il consigliere comunale Roberto Celano, che sollecita anche un investimento nella videosorveglianza in via Galloppo, via Bufano, via Rebecca Guarna, via Del Pezzo, via Santamaria ed aree limitrofe, oltre ad una maggiore presenza della Polizia municipale nelle ore serali e notturne.