Sarno ricorda le vittime dell'alluvione, Squillante: "Tuteliamo il territorio" Il sindaco: "L’impegno costante per proteggere chi c’è è il vero omaggio a chi non c'è più"

Si è svolta nella serata di ieri, presso il Duomo di Episcopio, la celebrazione eucaristica in memoria delle vittime della tragedia che colpì Sarno il 5 e 6 maggio 1998. La Santa Messa, officiata da don Antonio Calabrese, ha rappresentato un momento di raccoglimento e preghiera per l’intera comunità.

Al termine della funzione, un corteo silenzioso composto da cittadini e rappresentanti delle istituzioni civili, religiose e militari ha attraversato le strade maggiormente colpite dalla frana, fino a raggiungere Viale Margherita ed il monumento commemorativo, dove è stata deposta una corona d’alloro e dove sono incisi i nomi delle 137 vittime.

Alla commemorazione hanno preso parte, con profonda partecipazione, i familiari delle vittime, il sindaco di Sarno, Francesco Squillante e l’Amministrazione Comunale. A rendere omaggio alla memoria delle vittime erano presenti, tra gli altri, il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito; il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio; il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, volonnello Filippo Melchiorre; il tenente colonnello Domenico Argento, comandante del Battaglione Vulture; il capitano Gabriele Borbone, comandante della Guardia di Finanza, diversi sindaci dell’Agro Sarnese-Nocerino ed il sindaco di Striano.

La città di Sarno rinnova, con profondo rispetto e dolore, il proprio ricordo di una delle pagine più drammatiche della sua storia, mantenendo viva la memoria delle vittime e ribadendo l’importanza della prevenzione e della tutela del territorio.

Il sindaco Squillante: "La città conobbe dolore e forza della solidarietà"

Il sindaco ha avuto parole per i familiari delle vittime e per i soccorritori . "In quelle ore drammatiche Sarno conobbe il dolore più profondo, ma anche la forza della solidarietà. Ricordiamo il coraggio dei soccorritori, il lavoro instancabile dei volontari, l'abbraccio silenzioso tra sconosciuti che si tendevano la mano.

È proprio in quei gesti - ha continuato il primo cittadino di Sarno - che si è mostrata la vera identità della nostra città: una comunità che, anche nella tragedia, non si è arresa ed ha trovato la forza di rialzarsi. Da allora, molto è stato fatto, ma molto resta da fare. Abbiamo il dovere morale di continuare a investire nella sicurezza del territorio, nella prevenzione, nella consapevolezza ambientale.

Perché il vero omaggio a chi non c’è più - ha concluso il Sindaco Squillante - è l’impegno costante per proteggere chi c’è. Ogni scelta, ogni azione pubblica, deve avere al centro la sicurezza delle persone, la tutela dell’ambiente, il senso profondo del bene comune. Ai familiari delle vittime va il nostro pensiero più sincero. La loro forza, il coraggio di ricostruire sono parte viva di ciò che Sarno è diventata in questi anni".