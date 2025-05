Fonderie Pisano, Cedu condanna l'Italia, la soddisfazione del Codacons "Complimenti a quanti hanno ottenuto questo importante risultato"

Il presidente del Codacons Campania l’avv. Matteo Marchetti sulla condanna del Cedu all'Italia sulle Fonderie Pisano dichiara “ questa sentenza è la dimostrazione ancora una volta che lì dove lo Stato Italiano almeno in parte fallisce interviene l’Europa;

Il sostegno

il Codacons Campania è stato per anni in battaglia nei processi penali nei confronti delle Fonderie Pisano per la salvaguardia dell’ambiente nella città di Salerno e nella valle dell’Irno, complimenti a tutti coloro che hanno ottenuto anche questo importante risultato che costituirà un rilevantissimo precedente in tutta Italia per la lotta all’inquinamento ambientale”.